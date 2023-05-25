 ارتفاع صافي عدد المهاجرين لبريطانيا إلى 606 آلاف في 2022 - بوابة الشروق
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ارتفاع صافي عدد المهاجرين لبريطانيا إلى 606 آلاف في 2022

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 2:32 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 2:32 م

قال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، إن صافي عدد المهاجرين الذين استقبلتهم البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2022، مما يضع تحديا أمام تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للناخبين بالحد من تدفق المهاجرين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، التي نشرت اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص من وفدوا إلى المملكة المتحدة زاد عدد من غادروها بواقع 606 آلاف شخص، بزيادة عن 488 ألف شخص في عام 2021، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

ويشار إلى أن صافي المهاجرين يقصد به الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة، وأولئك الذين يغادرونها .

ومن شأن هذه البيانات أن تصعد الضغوط على سوناك، الذي تعهد بالوفاء بوعد قطعه حزب المحافظين منذ فترة طويلة بخفض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا، والتي كانت حجة رئيسية لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.


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