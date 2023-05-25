وزير الدفاع التايواني: سنحصل على مقاتلات جديدة في 2026

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو - تشينج، للنواب اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل على شحنة من 66 مقاتلة طراز إف - 16 في فايبر بحلول 2026 من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن سلاح الجو الأمريكي أعلن أمس الأربعاء، أن المجموعة الأولى من المقاتلات المتقدمة المقرر أن تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتايوان سوف تغادر المصنع في الربع الثالث من 2024 بدلا من الربع الأخير من 2023 مثلما كان مقررا في البداية.

وتعمل تايوان حاليا على تحديث أسطولها المؤلف من 141 مقاتلة من إف - 16 ايه / بي إلى طرازات إف - 16 في بلوك 20.

ولدى الـ66 مقاتلة طراز إف - 16 في بلوك 70 التي اشترتها تايوان مقابل 8 مليارات دولار، إلكترونيات طيران أكثر تقدما ورادار للسيطرة على الإطلاق يفوق طراز بلوك 20.



وقال "تشيو"، للنواب إن التأخير يرجع في الأساس إلى المشكلات التي واجهها الجانب الأمريكي في مراجعة وتحسين برامج التحكم في الطيران.

وأكد أنه لا توجد مشكلة في تسليم جميع الوحدات البالغ عددها 66 وحدة في 2026.