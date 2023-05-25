أكد الدكتور علي بدر الدين، الرئيس الأسبق لجامعة بنها، أهمية أن تكون جهود التطوير بالتعليم في مصر متضمنة وجود كيانات مستقلة تنظم العملية ككل بعيدا عن الأجهزة التنفيذية، مثلما يتم على مستوى الإدارة الانجليزية.

وأضاف بدران، خلال كلمته بجلسة التعليم بالحوار الوطني، منذ قليل، أن هذه الكيانات المستقلة قد تكون ممثلة في الهيئة العليا للتعليم في مصر، بحيث تكون هي المنظم الكامل لكل آليات العملية التعليمية.

وذكر بدران أن الدول المتقدمة تتجه لهذا السياق على أرض الواقع، بشأن الكيانات المستقلة وهو ما يساعد على تفعيل القوى الناعمة والتأثير الحقيقي في الشارع، فيما عقب على حديثه جمال شيحة المقرر العام للجنة التعليم بالتأكيد على أن هذا الطرح يدعم وجود الهيئة العليا للتعليم في مصر.