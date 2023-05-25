وزير الاقتصاد التونسي ينفي وجود خطة للحد من استقلال البنك المركزي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من استقلاله.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ بمصر: "ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ.. استقلال البنك المركزي سيظل محترما كما هو دون أي تعديلات".

جاءت تصريحات سعيد بعد حديث رياض جعيدان نائب رئيس مجلس النواب التونسي لإذاعة "شمس إف إم" المحلية يوم الثلاثاء الماضي عن أن استقلال البنك المركزي من بين الموضوعات التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.

وبعد ذلك قال رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة إن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان.

وقال وزير الاقتصاد التونسي "نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود، وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية".

يذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وقال الوزير إن السلطات تستهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي عام 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز استقلال البنك المركزي كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد بقيمة 9ر2 مليار دولار.