رئيس وزراء التشيك: الحكومة والبنك المركزي يهدفان إلى الحد من التضخم

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن الحكومة والبنك المركزي في بلاده لديهما هدف موحد يتمثل في الحد من التضخم.

ويسعى فيالا، إلى إظهار وجود جبهة موحدة في هذا الشأن في ظل إشارات على أن هناك خلاف على من يتعين بذل مزيد من الجهد للحد من ارتفاع الاسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رئيس الوزراء قوله إنه رغم بدء التضخم في التراجع، واتفق هو ومحافظ البنك المركزي اليس ميشيل على حاجة المؤسستين لمواصلة الجهود للحد من ارتفاع الاسعار.

واستعرض فيالا، خلال أول زيارة يقوم بها لمقر البنك المركزي منذ تعيين ميشيل العام الماضي، خطة حكومته لخفض عجز الموازنة.

وطالب "ميشيل" الحكومة بالحد من الاقتراض، كما وصف السياسة النقدية بأنها الخطر الرئيسي على التضخم خلال اجتماع نقدي في وقت سابق الشهر الجاري.

ويشار إلى أن معدل التضخم تراجع من أعلى مستويات خلال ثلاثة عقود إلى 12.7% في أبريل الماضي، مقارنة بـ15% في مارس السابق عليه.