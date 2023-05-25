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رسميا.. عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمباشرة أعماله

علي البحيري
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 10:47 م

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مساء اليوم الخميس، عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمباشرة أعماله بشكل رسمي.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي عبر حسابها على «فيسبوك»: «إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023 ، فإن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يقوم بعمله في قيد ونظر المنازعات الرياضية».

وأضاف البين: «عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي يأتي عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994».

وأتم البيان: «مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية ، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومى العطلة الرسمية ، الجمعة والسبت».

 


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