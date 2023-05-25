أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مساء اليوم الخميس، عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمباشرة أعماله بشكل رسمي.
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي عبر حسابها على «فيسبوك»: «إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023 ، فإن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يقوم بعمله في قيد ونظر المنازعات الرياضية».
وأضاف البين: «عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي يأتي عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994».
وأتم البيان: «مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية ، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومى العطلة الرسمية ، الجمعة والسبت».