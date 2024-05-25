أيرلندا: أمر محكمة العدل الدولية ملزم وإسرائيل تتجاهله

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، مايكل مارتن، إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.

وأضاف مارتن، في بيان : "لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ودعا مارتن كل الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وتابع: "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين"، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.

وأمس الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسئولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم إسرائيل.