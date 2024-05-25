ظهرت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقطع فيديو صباح السبت، للمرة الأولى بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم أو «اللوكيميا».

وقالت في مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تلقت العديد من الرسائل المليئة بالمحبة والمساندة منذ إعلان إصابتها بالمرض.

وأضافت: «من لما تم إعلان إصابتي باللوكيميا وصلتني كتير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، واللي عطتنا كعيلة مزيد من القوة بهذا الظرف».

وأكملت: «وأي حدا بيخوض معركة مع المرض لازم يمتلك القوة والإرادة، مو بس ليتغلب عليه، ولكن ليتحمل بعده عن الناس اللي بيحبهن وملتزم بخدمتهن، وأنا هخوض هالمعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم.. أشوفكم عن قريب».

وقالت الرئاسة السورية، في بيان الثلاثاء الماضي، إنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد، قرينة الرئيس بشار الأسد، بسرطان الدم أو «اللوكيميا».

وأضافت الرئاسة في بيان: «تمّ تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)، ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب وستبتعد عن العمل المباشر».



وكانت أسماء الأسد، أسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، قد تعافت بشكل تام من إصابة بمرض سرطان الثدي قبل نحو 5 سنوات.

ففي الرابع من أغسطس 2019، أعلنت أسماء الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.