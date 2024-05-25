توريد 199 ألفا و428 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أن المزارعين من أبناء المحافظة يواصلون توريد القمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية بالمحافظة بكميات كبيرة؛ ما أدى إلى ارتفاع الكميات الموردة بالمحافظة إلى 199 ألفا و428 طن قمح محلي منذ بدء التوريد وحتى اليوم السبت.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن عمليات توريد القمح منتظمة بجميع المنافذ البالغ عددها 25 موقعا التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وهي الجهات المسوقة للقمح، وكذلك إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من استلام المحصول طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن.

وأشار عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة بالمحافظ، إلى أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي من المزارعين بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024، مع حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.