اعتقال أول مشتبه به في الهجوم على داعمي فلسطين بجامعة كاليفورنيا

بعد 3 أسابيع من قيام حشد بمهاجمة نشطاء مؤيدين لفلسطين معتصمين في جامعة كاليفورنيا، ألقت الشرطة القبض لأول مرة على شخص متورط في أعمال العنف، وقالت إنه شوهد في لقطات مصورة، وهو يضرب الضحايا بعمود خشبي.

وقالت إدارة شرطة الجامعة في بيان، أمس، إن المشتبه به، ويدعى إيدان أون (18 عاماً)، تم احتجازه يوم الخميس في مدينة بيفرلي هيلز للاشتباه في قيامه بالاعتداء بسلاح مميت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشاب، الذي قالت الشرطة إنه لا علاقة له بجامعة كاليفورنيا، هو طالب في مدرسة ثانوية في بيفرلي هيلز، بحسب وكالة رويترز.

وعاد طلاب جامعة كاليفورنيا للاعتصام في حرم الجامعة، أمس، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتجمع الطلاب في أحد مباني حرم الجامعة، وأقاموا مخيما جديدا، مرددين شعارات مفادها "أنه من الخطأ أن تستخدم ضدهم الهراوات والرصاص المطاطي في المظاهرات السابقة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أعرب بعض الأكاديميين في الجامعة وأعضاء النقابات الطلابية دعمهم للطلاب، رافعين لافتة عليها عبارة: "نحن المحاضرون والموظفون في جامعة كاليفورنيا نقف إلى جانب طلابنا".