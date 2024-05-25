وكيل التعليم في الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اليوم السبت، لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من راحة الطلاب وتوفير كافة السبل اللازمة لأداء امتحاناتهم بنجاح.

وشملت الجولة زيارة لجنة مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات ولجنة مدرسة الأقصر الثانوية الزخرفية بنين، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكد عثمان، حرص الوزارة على توفير سبل الراحة للطلاب وتوفير جو مناسب لأداء الامتحان، مراعاةً للجانب النفسي للطلاب. كما أشاد بمستوى الامتحان، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب.

وتوجه وكيل تعليم الأقصر بالشكر والتقدير لجميع العاملين في لجان الامتحانات على حسن التنظيم والجهد المبذول، مؤكدًا د أهمية دورهم في إنجاح العملية الامتحانية، ومنوها في الوقت ذاته بضرورة التزام الطلاب بعدم دخول المحمول والسماعات الإلكترونية إلى لجان الامتحانات.