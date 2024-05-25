علق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الطريقة التي أعلن بها النادي خبر إقالته، رغم الاتفاق المسبق بشأن استمراره الموسم المقبل.

وأعلن نادي برشلونة رحيل تشافي من تدريب الفريق، بشكل رسمي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن الضائقة المالية للبارسا.

وعقد تشافي، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الأخير له كمدرب لبرشلونة، والخاص بمواجهة الغد أمام إشبيلية في الجولة الـ38 ببطولة الدوري الإسباني.

وكان كيكي سانشيز، مدرب إشبيلية، قد انتقد خلال تصريحات صحفية، تعامل برشلونة مع نجومه وذلك بعد إعلان الإقالة، قائلًا: «كم هي سيئ معاملة برشلونة مع أساطيره، كومان وميسي والآن تشافي».

وقال تشافي في هذا الصدد، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: «برشلونة لا يعرف كيفية وداع أساطيره؟، هذا ليس سؤالًا لي، هذا سؤال للرئيس والمدير الرياضي».

وأضاف: «كنت أود ظروفًا أخرى، وكنت متحمسًا للاستمرار، وأؤمن بالمشروع، ولكنهم بالأمس أبلغوني بعكس هذا، وليس لدي أي خيار سوى قبول ذلك».

وشهد برشلونة أزمة كبرى في الفترة الأخيرة بسبب تصريحات تشافي، التي تحدث خلالها عن أزمة النادي المالية، وتعمد عدم إشراك أحد اللاعبين.