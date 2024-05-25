مجموعة السبع تدرس إجراءات لمواجهة ممارسات التصدير الصينية

قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم السبت إن دول المجموعة تدرس اتخاذ إجراءات ضد إغراق الصين للأسواق العالمية بصادراتها المصنعة.

وذكر الوزراء أن هناك حاجة إلى التأكيد على "التكافؤ في الفرص" بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وأنها "ستراقب الآثار السلبية المحتملة لفرط الإنتاجية."

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عضو "غير مصنف "، ما يعني أنه يشارك في الاجتماعات لكنه لا يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، التي تتولاها إيطاليا حاليا.

وزادت التوترات بسبب الصادرات الصينية في الأسواق الأجنبية، فيما تتهم واشنطن وأوروبا بكين بدعم قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة بأموال دعم حكومي هائل.

ويزعمون أن الصين توجد "فرط الإنتاجية" هذا عن علم ثم تغرق أسواقهم بالبضائع بأسعار منخفضة على نحو غير طبيعي، مما يضر بأعمالهم التجارية المحلية.

وجاء في بيان ختامي للوزراء في ستريسا، الواقعة على شاطئ بحيرة ماجيوري شمالي إيطاليا: "بينما نعيد التأكيد على مصالحنا في تعاون متوازن ومتبادل، نعرب عن مخاوفنا إزاء انتهاج الصين سياسات شاملة غير سوقية وممارسات تقوض عمالنا وصناعاتنا ومقاومتنا الاقتصادية."

وذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترفع الرسوم على المركبات الكهربائية الصينية بنسبة 100 % مما يحظرها عمليا من السوق.