البحرين تدعو إلى تهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام وحصول الفلسطينيين على حقوقهم

دعت مملكة البحرين إلى "تهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين".

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم السبت، عن ترحيب مملكة البحرين بـ"قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والقاضي بضرورة وقف إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وإبقاء معبر رفح مفتوحًا لتمكين دخول المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".

وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "الاضطلاع بمسئولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل ومستدام".