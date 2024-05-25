أستاذ أمراض القلب يحذر من بعض الأدوية الشائعة: من الممكن أن تكون قاتلة

حذر الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب ورائد طب الحالات الحرجة، من خطورة بعض الأدوية الشائعة والتي «من الممكن أن تكون قاتلة».

وضرب خلال تصريحات لبرنامج «نظرة»، ع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أمثلة على ذلك بـ «أدوية الاكتئاب، والتخسيس، والمكملات مجهولة المصدر، وبخاخ الأنف المستخدم في علاج الإنفلونزا»، لافتا إلى أن الأخيرة تحتوي على تركيزات مرتفعة من مادة «الإيفيدرين»، والتي «من الممكن أن تكون قاتلة».

واستشهد بقصة لإحدى طالبات كلية الهندسة كادت تودي بحياتها، وذلك بعد «توقف قلبها» إثر تناولها جرعة زائدة من دواء الإنفلونزا السالف ذكره؛ رغبة منها في الشفاء السريع قبل موعد الامتحان.

وتابع: «من حسن الحظ فاقت بعد خضوعها للإنعاش، ولم يحدث لها تأثير على المخ، وتبين أنها أخذت الزجاجة كلها».

وأكد أن بعض أدوية الاكتئاب «من المعروف عنها أنها من الممكن أن تتسبب في حدوث ذلك أيضا، بالإضافة إلى بعض أدوية التخسيس التي تغير رسم القلب بطريقة قاتلة».

وحذر من المكملات الغذائية مجهولة المصدر، والتي يلجأ إليها بعض الشباب، قائلا: «لا نعرف ما بداخلها! في الماضي كانوا يضعون مادة الستريكنين -التي تستخدم لقتل كلاب الشوارع- في بعض المكملات الغذائية لأنها منشطة، لكن في حال الحصول على جرعة أكبر تؤدي للوفاة».

وأشار إلى احتمالية وجود مادة «الإيفيدرين» في بعض المكملات الغذائية مجهولة المصدر، محذرا من أن الشاب يشعر بالنشاط في البداية، لكن مع تناقص مفعولها يلجأ إلى زيادة الجرعة بشكل تدريجي حتى يصبح مدمنا.