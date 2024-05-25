59 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

انطلقت امتحانات آخر العام للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة المنيا، اليوم السبت، داخل 134 لجنة عامة خصصت لاستقبال 59 ألفا و462 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا .

وقال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم تخصيص 134 لجنة عامة لاستقبال 59 ألفا و462 طالبا وطالبة، بمراكز المحافظة التسع، منها 58 لجنة خصصت لاستقبال 24 ألفا و240 طالبا وطالبة بدبلوم الصناعة، و51 لجنة لاستقبال 21 ألفا و602 طالب وطالبة لامتحان دبلوم التجارة، و24 لجنة لاستقبال 13 ألفا و260 طالبا وطالبة بدبلوم الزراعة، ولجنة واحد لاستقبال 360 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، من أمن، وصحة، ووحدات محلية، لتهيئة المناخ للطلاب بأداء الامتحانات دون أي عوائق.

وأكد أحمد فاروق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة من خلال خطة على أعلى مستوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين وكذلك لجان تقدير الدرجات.

وتابع أن الامتحانات انطلقت اليوم السبت وتنتهي في 8 يونيو، حيث يعقبها عقد الامتحانات العملية، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وكذلك غرف عمليات المديرية.