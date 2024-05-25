• 80 ألف غرفة فندقية تدخل الخدمة خلال 3 أعوام .. والأقصر أكثر المدن احتياجا لمضاعفة الطاقة بها

• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت أهم معايير المنافسة بين المقاصد العالمية

• مطلوب منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين فى إنشاء المشروعات السياحية والفندقية

كشف رامى فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم وعضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر عن زيادة نسبة إشغالات فنادق البحر الأحمر خلال الموسم الصيفى الحالى بمعدلات تتراوح ما بين 15% إلى 20% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى.

أشار فايز إلى أن مدينة مرسى علم تتصدر المشهد فى الموسم السياحى الصيفى بنسب إشغالات تتراوح ما بين 85% إلى 95% وهناك فنادق ستصل إشغالاتها إلى 100% وسترفع لافتة كامل العدد وذلك حتى نهاية الموسم الحالى.

أضاف أن غالبية السياح المتواجدين بمرسى علم قادمين من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة من السوق الأوروبية «دول أوروبا الشرقية والغربية» وتحديدا من دول ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا وروسيا وبلجيكا.. لافتا إلى أن السوق الألمانية ما زالت تتصدر الترتيب الأول فى هذه الأسواق حيث تعد ألمانيا هى أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى منطقة البحر الأحمر منذ بداية العام الجارى تليها السوق البولندية التى تستحوذ على نسبة كبيرة من الحركة الوافدة للبحر الأحمر بصفة عامة ولمرسى علم بصفة خاصة.

وأضاف أن مطار مرسى علم يستقبل حاليا نحو 134 رحلة أسبوعية من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن عدد الرحلات سيزداد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين.. مشيرا إلى أن عدد السياح الأجانب الذين قدموا للمدينة لقضاء إجازات الربيع «الأيستر» خلال الشهر الجارى ونهاية شهر إبريل الماضى كان جيدا.. متوقعا زيادة كبيرة فى الحركة الوافدة حالة استقرار الأوضاع على الحدود الشرقية فى غزة.

وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم بضرورة الاهتمام بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين لأنها أصبحت أهم معايير المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية.. مشيدا بدورات التدريب التى بدأتها غرفة الفنادق لتدريب العاملين بجميع فنادق مدن مصر السياحية لرفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للسائح بصفة مباشرة وغير مباشرة وهى خطوة على الطريق الصحيح لزيادة أسعار الغرف الفنذقية وهذا يتوقف على حسب جودة الخدمة المقدمة للسائح.

وأضاف أن مدينة مرسى علم بدأت تحظى باهتمام الأجهزة الحكومية المعنية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية المصرية الواعدة وبإمكانها تحقيق دخل سياحى كبير يضاف لخزانة الدولة المصرية حيث تشهد المدينة حاليا حركة تطور شاملة تتم على قدم وساق ما بين افتتاح مشروعات سياحية جديدة وتطوير المطار والكورنيش والممشى السياحى.

وأشار الخبير السياحى رامى فايز إلى أن التطور الذى تشهده حركة السياحة فى مدينة مرسى علم يأتى لمواكبة زيادة الحركة الوافدة والمنتظرة حيث يتم افتتاح عدد من المشروعات السياحية والفندقية الجديدة خلال الفترة القادمة بطاقة تتجاوز ٣ آلاف غرفة فندقية كما تشمل عمليات التطوير أيضا منطقة الكورنيش والممشى السياحى لإقامة الحفلات والفعاليات الليلية بالمدينة على غرار الممشى السياحى بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ وهو ما كانت تفتقده مرسى علم من الحياة الترفيهية الليلية هذا إلى جانب التطوير الشامل والذى يتم على أعلى مستوى لاستقبال وخدمة الزائرين من المصريين والأجانب.

وتابع: كما تم الانتهاء من تطوير مطار مرسى علم الدولى حيث تم إطالة ممر الإقلاع والهبوط بالمطار ليناسب كل أنواع الطرازات من الطائرات المختلفة حيث استغرقت عمليات التطوير والصيانة للمطار نحو أربعة أشهر وتم الانتهاء منها خلال الأيام الماضية لمواكبة الحركة والزيادة المنتظرة قريبًا من الحركة الوافدة.

وحول مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح خلال الأربع سنوات القادمة وحتى 2028 أكد رامى فايز أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية التى تصل إلى 220 ألف غرفة فى الأربع سنوات القادمة.. لافتا إلى أن الطاقة الحالية تستطيع أن تجذب عدد يتراوح ما بين 16 إلى 17 مليون سائح فقط.. مشددا على أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى يتطلب عدة أمور أهمها أن تتعامل جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالنشاط السياحى على أن السياحة مشروع قومى لكل الشعب المصرى وأن تتكاتف جميع الأجهزة الحكومية على تقديم التيسيرات والتسهيلات لزيادة التدفقات السياحية ومضاعفة الطاقة الفندقية حتى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.

وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات السياحية والفندقية بجميع المدن السياحية المصرية.. لافتا إلى أن الطاقة الفندقية التى ستدخل الخدمة خلال الـ 3 أعوام القادمة ستصل إلى 80 ألف غرفة نسبة كبيرة منها بالبحر الأحمر وتحديدا بمدينتى الغردقة ومرسى علم.

وقال فايز إن مدينة الأقصر هى أكثر المدن السياحية التى تحتاج إلى زيادة ومضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة بها حتى تستطيع استقبال المزيد من التدفقات السياحية الراغبة والعاشقة للمنتج السياحى الثقافى حيث تحظى بلاد طيبة باهتمام العديد من منظمى الرحلات الأجانب فى جميع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وطالب عضو غرفة فنادق البحر الأحمر بمنح مزيد من التسهيلات للمستثمرين فى إنشاء وتشييد المشروعات السياحية والفندقية خلال الفترة القادمة تتواكب مع التطورات الحدثيثة التى تتم فى البلاد.. لافتا إلى أهمية القضاء على الأساليب البيروقراطية والروتين المعوقة لزيادة الاستثمارات السياحية.. كما طالب فايز بتفعيل مبادرات التمويل الحكومية التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لتشجيع إنشاء المشروعات السياحية الجديدة ومساندة المشروعات المتوقفة.. موضحا أن الصيغة التنفيذية لهذه المبادرات أحد أسباب عدم دخولها حيز التنفيذ حتى الآن.. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بعقد لقاءات دورية مع مستثمرى السياحة من جانب المسئولين عن تنفيذ هذه المبادرات بهدف وضع آلية واضحة لتنفيذ هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع فى أقرب فرصة ممكنة.