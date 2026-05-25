السلطات الكونغولية: عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في شرق البلاد تجاوز 900 حالة

أعلنت السلطات الكونغولية أن عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في شرق البلاد قد تجاوز 900 حالة.

وقالت وزارة الاتصال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في منشور على منصة إكس يوم الأحد، إن هناك 904 حالات مشتبه بها و119 حالة وفاة مشتبه بها.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا، وأكثر من 170 حالة وفاة مشتبه بها، معظمها في مقاطعة إيتوري التي تُعد بؤرة تفشي المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي يشكل الآن خطرا "مرتفعا للغاية" على الكونغو، لكنها أكدت أن خطر انتشار المرض عالميا لا يزال منخفضًا.