زيزو: واجهت ضغوط جماهير الزمالك بسماع هتافاتهم ضدي في حافلة الأهلي

كشف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، كيفية تعامله مع الضغوط الجماهيرية خلال مواجهة الزمالك في بداية الموسم الحالي، بعد انتقاله من الزمالك للأهلي.

وقال أحمد مصطفى زيزو في تصريحات عبر «أون سبورت»: «أثناء توجهي لمباراة الأهلي والزمالك كنت أستمع لهتافات الزمالك ضدي طوال الطريق، فبالتالي لم أشعر بأي ضغط في الملعب، كل الهتافات الي سمعتها في المباراة والسباب سمعته من قبل لقرابة ساعة».

وأضاف: «ما فعلته جعلني ال أشعر بالضغط ولم أتأثر في المباراة، ولكن قد يتأثر به لاعب آخر بشكل سلبي».

وأوضح: «مباراة الزمالك ربما الأفضل لي لأننها انتهت بالفوز، في حين أن المباريات الأخرى ربما تقدم أداء جيد ولكن عندما تخسر ينهدم كل شيء».

وتابع: «لم أكن أعاني من الضغوط خلال مباراة الأهلي والزمالك، لا أعرف ما هو سبب الضغط في مباراة القمة، ربما أتفهم الضغط في مباراة نهائي أمم إفريقيا لم نحققها من 10 سنوات أو التأهل لكأس العالم».

وشدد: «مباراة الأهلي والزمالك مواجهة قمة وأهم مباراة في الموسم ولكنها لا تسبب الضغط، بالعكس مثل هذه المباريات هي التي تصنع النجوم، وخلال مباراة الزمالك وبيراميدز كنت أتمنى فوز الزمالك».

وأتم: «تغيير المراكز لا يؤثر على أدائي ولا تفرق معي، الناس كلها قالت أنني لعب أفضل مباراة لي في الموسم عندما شاركت في وسط الملعب، عدلتي في كل مكان وفعلت ذلك خلال 6 سنوات مع الزمالك».