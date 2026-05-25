حجز فريق صن داونز الجنوب أفريقي ثاني بطاقات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم للأندية التي ستقام عام 2029 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

انتزع صن داونز اللقب من معقل الجيش الملكي بعد التعادل 1-1 إيابا في الرباط مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1-0 في بريتوريا، ليحتفل بلقبه الثاني بعد تتويج أول في عام 2016 على حساب الزمالك.

وبذلك يلحق صن داونز بفريق بيراميدز المصري الذي توج بدوري أبطال أفريقيا العام الماضي 2025 لأول مرة في تاريخه.

وسيتنافس فريقا الزمالك بطل الدوري المصري ووصيفه بيراميدز في نسخة الموسم المقبل لدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه والأولى بعد ربع قرن، ليشارك في مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وبخلاف التأهل لكأس العالم للأندية، يستعد صن داونز للمنافسة على لقبين أولهما كأس السوبر الأفريقي حيث سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بكأس الكونفدرالية على حساب الزمالك في ستاد القاهرة.

كما ينتظر صن داونز الفائز من مواجهة أهلي جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال".

وسبق أن شارك صن داونز في كأس العالم للأندية مرتين الأولى بالنظام القديم في عام 2016، ثم النسخة الموسعة بمشاركة 32 فريقا التي أقيمت لأول مرة في 2025 بالولايات المتحدة، حيث مثل القارة السمراء رفقة الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي.