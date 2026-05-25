صن داونز ينتزع لقب دوري أبطال أفريقيا من معقل الجيش الملكي المغربي

حسم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لقب الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع مستضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي الأمير عبد الله، في العاصمة المغربية الرباط.

وحقق ماميلودي صن داونز اللقب مستفيدًا من انتصاره في مباراة الذهاب 1-0، ليحسم نتيجة المواجهتين 2-1، ويحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتقدم الجيش الملكي من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد ربيع حريمات في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ثم تعادل صن داونز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، الدقيقة 45+7، عن طريق تيبوهو موكوينا.

وأهدر محمد ربيع حريمات ركلة جزاء ثانية لصالح الجيش الملكي المغربي في الدقيقة 77، بعدما تصدى لها الحارس رونوين ويليامز.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل صن داونز هدفًا ألغاءه الحكم بسبب وجود تسلل على مهاجم الفريق الجنوب إفريقي.

ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ صن داونز خلال مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، بعد نسخة موسم 2016، التي توج بها على حساب الزمالك.