فياريال يُذل أتلتيكو مدريد بخماسية تاريخية

تلقى نادي أتلتيكو مدريد هزيمة قاسية أمام فياريال بنتيجة 5-1، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، ليختتم فريق المدرب دييجو سيميوني موسمه بصورة كارثية خارج ملعبه.

وشهدت المباراة انهيارًا دفاعيًا غير مسبوق لأتلتيكو مدريد، بعدما استقبل أربعة أهداف كاملة في الشوط الأول، في أسوأ حصيلة للفريق خلال أول 45 دقيقة طوال حقبة سيميوني التي امتدت إلى 800 مباراة.

وجاء الهدف الأول لصالح فياريال عن طريق داني باريخو من ركلة جزاء أثارت الجدل، قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني مستغلًا الأخطاء الدفاعية المتكررة للضيوف.

وواصل فياريال تفوقه بعدما سجل جورج ميكوتادزه الهدف الثالث وسط سوء تمركز دفاع أتلتيكو، بينما قلص مارك بوبيل الفارق سريعًا، لكن بابي جيي أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد أيوزي بيريز ليسجل الهدف الخامس مؤكدًا التفوق الكاسح لفريقه، في مباراة ظهر خلالها أتلتيكو مدريد عاجزًا تمامًا عن المنافسة.

ورغم الهزيمة الثقيلة، أنهى أتلتيكو مدريد الموسم في المركز الرابع، بينما حسم فياريال المركز الثالث بعد عرض هجومي قوي على ملعبه.