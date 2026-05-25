ميلان يهدر حلم دوري الأبطال بالخسارة من كالياري

سقط نادي ميلان أمام كالياري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليُهدر الروسونيري فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسط غضب جماهيري كبير.

وافتتح أليكسيس ساليمايكيرز التسجيل مبكرًا لميلان في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من سانتياجو خيمينيز، لكن كالياري عاد سريعًا عبر جينارو بوريلي في الدقيقة 20، قبل أن يسجل خوان رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة 57.

وفشل ميلان في العودة رغم التغييرات الهجومية التي أجراها خلال الشوط الثاني، ليواصل نتائجه السلبية بعدما خسر ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات في الموسم