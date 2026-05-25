 ميلان يهدر حلم دوري الأبطال بالخسارة من كالياري - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2026 12:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

ميلان يهدر حلم دوري الأبطال بالخسارة من كالياري

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:15 ص

سقط نادي ميلان أمام كالياري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليُهدر الروسونيري فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسط غضب جماهيري كبير.

وافتتح أليكسيس ساليمايكيرز التسجيل مبكرًا لميلان في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من سانتياجو خيمينيز، لكن كالياري عاد سريعًا عبر جينارو بوريلي في الدقيقة 20، قبل أن يسجل خوان رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة 57.

وفشل ميلان في العودة رغم التغييرات الهجومية التي أجراها خلال الشوط الثاني، ليواصل نتائجه السلبية بعدما خسر ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات في الموسم


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك