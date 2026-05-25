مصرع سائقة دراجة نارية بعدما صدمها قطار عند مزلقان عشوائى للسكك الحديدية في بانكوك

لقيت امرأة 21 عاما مصرعها بعدما اصطدم قطار شحن بدراجتها النارية عند مزلقان عشوائى للسكك الحديدية غير مزود بحواجز في منطقة لات كرابانج بالعاصمة التايلاندية بانكوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وقتلت المرأة أثناء عبورها القضبان خلف معبد وات سانجخاراشا، على الطريق الموازي للطريق السريع في منطقة سوي لات كرابانج 3 في بانكوك، بحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية .
وتلقت شرطة لات كرابانج بلاغا بالحادث المميت نحو الساعة 1230 بعد منتصف الليل.
وعثرت الشرطة وفرق الإنقاذ لدى وصولها إلى الموقع على جثة المرأة وسط الأعشاب على بعد نحو 50 مترا من مزلقان السكك الحديدية العشوائى .