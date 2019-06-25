الطيار الناجي من حادث تصادم طائرتي «يوروفايتر» في ألمانيا حالته مستقرة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطيار الذي نجا أمس الاثنين من حادث تصادم طائرتي من طراز "يوروفايتر" خلال تدريب قتالي في الجو فوق ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية في حالة صحية مستقرة حاليا، حيث لم يُصب بإصابات خطيرة خلال الحادث.

وعلمت الوكالة من مصادر مطلعة أن الطيار من أحد مدربي الطيران الأكثر خبرة في سلاح الجو الألماني.

ووفقا للبيانات، فإن الطيار الثاني، الذي لقى حتفه أمس جراء التصادم، كان ضابطا أصغر سنا.

وتواصل السلطات بحثها عن الأدلة في موقع الحادث لمعرفة سبب حدوثه.

وبحسب بيانات سلاح الجو الألماني، فإن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا. وشاهد قائد الطائرة الأخيرة هبوط مظلتين من الطائرتين المتصادمتين وأبلغ عن الحادث.