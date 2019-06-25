السعودية توقع على اتفاقية إنشاء مرفق البيئة العربي

وقّعت السعودية اليوم الثلاثاء على إتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وجاء في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن سفير السعودية بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وقع على الاتفاقية من جانب السعودية، ومن جانب الجامعة العربية وقع مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية الوزير مفوض إيهاب مكرم.

وأكد السفير السعودي أن توقيع المملكة على الاتفاقية يأتي في إطار اهتمامها بقضايا البيئة إقليميًا وعالميًا، متمنيًا للمرفق النجاح بعد أن يدخل حيز التنفيذ.

يشار إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتطلب تصديق 7 دول عربية، وإلى الأن وقعت الاتفاقية 12 دولة وصدقت عليها 6 دول، وذلك منذ الموافقة على إنشاء المرفق بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2008 وقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في نفس العام، واعتمدته الجامعة على مستوى القمة.

ويهدف المرفق العربي للبيئة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة، والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد.

كما يهدف إلى تطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى مواجهة مشكلة ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تقنيات تحلية مياه البحر، ومواجهة التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه، ومواجهة التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر، وتطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة، وغيرها من الأهداف.