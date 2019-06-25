الاتحاد الأوروبي وفيتنام توقعان اتفاق حول التجارة والاستثمار الأحد المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن دول الاتحاد وفيتنام سوف توقعان اتفاقا شاملا حول التجارة والاستثمار الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتعزيز علاقته التجارية حول العالم لمواجهة التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بإعلان اليوم، ووصفه " بالبيان السياسي الذي يصدره شريكان وصديقان يقفان سويا من أجل تجارة منفتحة ونزيهة وتستند للقواعد".

ووفقا لاتفاق التجارة الحرة، فان الاتحاد الأوروبي وفيتنام سوف يلغيان 99% من الرسوم الجمركية، حيث سوف يتم إلغاء معظم الرسوم فور بدء تطبيق الاتفاق.

كما يشمل الاتفاق حماية المستهلكين والعمال بالإضافة للبيئة. وقد تعهد الجانبان بالالتزام باتفاق باريس 2015 لمكافحة التغير المناخي.

ويشار إلى أنه بعد توقيع الاتفاق الأحد المقبل، سوف يتم طرحه أمام البرلمان الأوروبي للتصويت. ويجب بعد ذلك موافقة الحكومات الوطنية الأوروبية على الاتفاق التجاري. وسوف يستغرق الاتفاق المتعلق بالاستثمار فترة أطول للتصديق عليه، لأنه يجب أن يحصل على موافقة برلمان كل دولة عضو بالاتحاد.