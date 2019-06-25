محكمة بريطانية تأمر بإعادة محاكمة قائد شرطة ستاد هيلزبرة

أمرت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة محاكمة قائد شرطة ستاد هيلزبرة خلال المباراة التي شهدت كارثة أسفرت عن وفاة 96 شخصا، بعدما فشلت هيئة محلفين في الوصول إلى قرار بشأن الاتهامات التي وجهت إليه بالقتل غير العمد.

ولم تتمكن هيئة محلفين في محكمة التاج البريطانى في بريستون من الاتفاق في شهر نيسان /أبريل الماضي على الاتهامات ضد ديفيد داكينفيلد (74 عاما)، القائد السابق لشرطة جنوب يوركشير.

وأكد داكينفيلد براءته من تهمة "القتل غير العمد نتيجة للإهمال الجسيم" بعد توجيه الاتهام إليه بالمسوؤلية عن سحق الجماهير لدى دخولهم الاستاد في مدينة شيفيلد بشمال انجلترا.

وأدانت نفس هيئة المحلفين جراهام ماكريل، السكرتير السابق لنادي شيفيلد وينزداي، المالك للنادي، بتهمة الفشل في ضمان سلامة الجماهير في الاستاد.

وتم تغريم ماكريل 6500 جنيه استرليني (8300 دولار) الشهر الماضي بسبب تهمة الفشل في توفير السلامة.