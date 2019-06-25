باحثون يابانيون يتوصلون لأصناف جديدة من الأرز مقاومة للحرارة

نتيجة معاناتها من الاحتباس الحراري المستمر الذي أصاب بعض محاصيلها وخاصة الأرز الذي يعتمد عليه اليابانيون كغذاء رئيسي لهم، قررت الحكومة اليابانية، تطوير أنواع جديد من الأرز أكثر مقاومة للحرارة.

وفي تقرير صادر عن وزارة البيئة اليابانية فبراير 2018، ارتفع متوسط درجات الحرارة في اليابان بحوالي 1.2 درجة مئوية، كما يتوقع أن يتواصل الارتفاع وصولا إلى 5.4 درجة في القريب المنظور، وفقًا لما نشره موقع "اليابان نيوز".

الوصول إلى أصناف جديدة من الأزر أكثر مقاومة للاحتباس الحراري، وأطيب مذاقا ينتشر سريعا في العالم، كان حلما لاحق الباحثين اليابانيين، حتى استطاعوا بالفعل تطويره، والحصول على تقييمات عالية من "الرابطة اليابانية للتفتيش على الحبوب" عام 2017، حيث حصلوا على درجة "أ".

الأرز الجديد يميل إلى اللون البني، ويحافظ على مستويات عالية من الجودة والإنتاج حتى مع أصعب الظروف المناخية، حيث تعمل مسام أوراقه على تقليل التبخر حتى مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر.

نجاح تجربة الأرز الياباني الجديد، دفع الباحثون إلى طلب إلغاء تخصيص مساحات محدودة للنوع الجديد، مقابل المساحات الاكبر من الزراعة التي يسطير عليها زراعة الأصناف التقليدية، خصوصا وأن المساحة المخصصة لهم لا تزيد على 10% من المساحة الكلية المخصصة لزراعة الارز

التحول والانتقال من زراعة الأنواع التقليدية من الأرز واللجوء إلى الأصناف الجديدة، قابله إشادة المتخصصين وعلى رأسهم هيرويوكي ساتو، مسؤول أقدم برنامج في مجلس بحوث الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية حيث قال: "من المحتمل أن الاحتباس الحرارى سيستمر، مما سيجعل من الضروري التحول من الأصناف التقليدية إلى الأصناف المقاومة".