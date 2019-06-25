روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تبطل كل إشارات الاستعداد للحوار

وصفت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بأنها "إجراءات غير مسبوقة"، واعتبرت أنها تبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول :"الإجراءات الجديدة غير المسبوقة تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار".

وأضاف: "لا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنيين الحرفي والمجازي".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة "مؤثرة بقوة" ضد إيران، تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والعديد من القادة العسكريين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن العقوبات الموسعة تستهدف منع وصول إيران إلى الأدوات المالية.

وقبيل التوقيع على أمر العقوبات في البيت الأبيض، قال ترامب إن بلاده لا تريد الصراع مع إيران أو أي دولة أخرى، ولكنه قال إنه لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي.