السعودية تتطلع للاستفادة من تجارب الإمارات والبحرين والكويت في مجال الترفيه

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز"تفويض هيئة الترفيه ورئيسها تركي آل الشيخ، باجراء مباحثات للتعاون في مجال الترفيه مع الإمارات والكويت والبحرين للاستفادة من تجاربها في هذا المجال".

ونص القرار على أن تقوم الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق في دبي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين، ليتم بعدها استكمال الإجراءات النظامية والبدء بإقامة فعاليات ترفيهية متنوعة في السعودية.

وبدأت السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية، بتنظيم الفعاليات الفنية والترفيهية في مختلف مناطق البلاد، وأسست من أجل ذلك هيئة الترفيه التي تعمل بدورها على الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في قطاع الترفيه.