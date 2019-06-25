ترامب: أمريكا ستستخدم قوة ساحقة إذا هاجمتها إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي هجوم من جانب إيران على الولايات المتحدة سيتم الرد عليه بـ"قوة كبيرة وساحقة" مع استمرار تصاعد التوتر بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أن ترامب كتب على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، "أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي ستتم مواجهته بقوة كبيرة وساحقة".

"وفي بعض المجالات، ساحقة، تعني مدمرة".

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق اليوم إن مسار الحل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة قد أغلق بعدما فرضت إدارة ترامب عقوبات ضد المرشد الإيراني الأعلى أيه الله علي خامنئي وعدد من كبار القادة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بعد أيام من اقتراب منطقة الشرق الأوسط من شفا الحرب بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار.