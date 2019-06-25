الأمن الأفغاني يستعيد منطقة في فارياب من قبضة طالبان

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استعاد الأمن الأفغاني، منطقة بولشيراغ في مقاطعة فارياب صباح اليوم الثلاثاء بعد ما يقرب من عام من سيطرة حركة طالبان عليها.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء أن قوات الدفاع والأمن الوطني طهرت المنطقة في مقاطعة فارياب من مسلحي طالبان.

وذكرت وزارة الداخلية أيضًا في بيان أن مسلحي طالبان كانوا يسيطرون على المنطقة منذ العام الماضي وأخذوا السكان كرهائن وتم إغلاق المدارس وكانوا يبتزون الناس.

ولم يعلق مسلحو طالبان على استعادة الأمن للمنطقة حتى الآن.

وكان مسؤولو الأمن والدفاع قد تعهدوا في وقت سابق بأن قوات الأمن ستستعيد السيطرة على جميع المناطق التي سقطت في يد المسلحين.