المانحون يتعهدون بمنح الأونروا 110 ملايين دولار

تعهد المانحون بتقديم نحو 110 ملايين دولار لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الثلاثاء ، مما يسمح لها بمواصلة عملها في الضفة الغربية وأماكن أخرى في الوقت الحالي.

وقال بيير كراهينبول ،المفوض العام للوكالة في نيويورك، إن الأونروا جمعت أموالاً لتغطية خدماتها لبضعة أشهر ، لكننا "لم نخرج من عنق الزجاجة بعد".

وأضاف أن هناك تمويلا آخر من المرجح أن يتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

يذكر أن الميزانية الكاملة للأونروا لعام 2019 تبلغ 2ر1 مليار دولار وأن التبرعات السابقة استمرت حتى نهاية مايو.

وأكثر ما يتعرض للخطر بسبب نقص الأموال هي المساعدات الغذائية التي يتم تقديمها أربع مرات في السنة إلى مليون شخص في قطاع غزة ، والتي تبلغ 80 مليون دولار سنويًا.