كوشنر: من الممكن تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة أكثر هدوءا

قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر البحرين إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، لم يتخلْ عن الفلسطينيين في ظل التطورات الأخيرة.

وأضاف كوشنر أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إيجاد الظروف الملائمة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كما أن هناك هدفاً آخر وهو إيجاد فرصة تاريخية أفضل للفلسطينيين وشعوب منطقة الشرق الأوسط قائلاً إنه من الأفضل وصف هذه المحاولات بـ "فرصة القرن".

وأوضح المستشار الأمريكي أنه من الممكن تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة أكثر هدوءاً واستقراراً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بإيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وكل منطقة الشرق الأوسط.

وقال كوشنر إن الخطة الأساسية ترتكز على المحاور الثلاثة التالية: تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، من خلال مضاعفة حجم الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني، خلق الوظائف للفسطينيين وتقليل معدل البطالة بينهم وتمكين الشعب الفلسطيني وتعزيز وتفعيل الحوكمة الفلسطينينة.