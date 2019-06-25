نتنياهو: توجد أرضية أكبر للتعاون بين إسرائيل وأمريكا وروسيا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل كلمته خلال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية، إن هذه القمة تعتبر تاريخية، مثمنًا العلاقات المتينة التي تقيمها إسرائيل مع زعيمي كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، بحسب ما ذكره أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية للإعلام العربي، أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قد وصلت إلى قمم جديدة تحت قيادة ترامب، لافتًا كذلك إلى امتنان إسرائيل لوصول علاقاتها مع روسيا إلى مستوى أقوى أكثر من أي وقت مضى.

وتابع: «أؤمن بأنه توجد هناك أرضية أكبر للتعاون بين دولنا الثلاث مما يصوره البعض. هذه القمة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تحقيق ذاك الاستقرار في منطقتنا, وخاصة في سوريا».

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية المنعقدة في إسرائيل؛ لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.