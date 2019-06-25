الثلاثاء 25 يونيو 2019 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟

النتـائـج تصويت

نتنياهو: توجد أرضية أكبر للتعاون بين إسرائيل وأمريكا وروسيا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:55 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل كلمته خلال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية، إن هذه القمة تعتبر تاريخية، مثمنًا العلاقات المتينة التي تقيمها إسرائيل مع زعيمي كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، بحسب ما ذكره أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية للإعلام العربي، أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قد وصلت إلى قمم جديدة تحت قيادة ترامب، لافتًا كذلك إلى امتنان إسرائيل لوصول علاقاتها مع روسيا إلى مستوى أقوى أكثر من أي وقت مضى.

وتابع: «أؤمن بأنه توجد هناك أرضية أكبر للتعاون بين دولنا الثلاث مما يصوره البعض. هذه القمة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تحقيق ذاك الاستقرار في منطقتنا, وخاصة في سوريا».

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية المنعقدة في إسرائيل؛ لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك