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مستشار الأمن القومي الأمريكي: العقوبات ستأتي بإيران إلى مائدة المفاوضات

غزة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 6:18 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بإن العقوبات والضغوط الأخرى على إيران ستدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف بولتون - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية - أنه من وجهة نظر الرئيس الأمريكي فإن كل الخيارات ستظل مطروحة على الطاولة، مشيرا إلى أنه يتعين على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه لحيازة سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات بحق المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ومسؤولين آخرين.

فيما كتب المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني عباس موسوي - في تغريدة عبر موقع "تويتر" - أن العقوبات ستؤدي إلى غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية.


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