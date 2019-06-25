وزير الخارجية الألماني: روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإعادة حق التصويت لروسيا عقب تعليق دام خمسة أعوام.

وقال ماس اليوم الثلاثاء في برلين: "روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا بكافة الحقوق والواجبات"، مضيفا أن هذا خبر جيد أيضا للمجتمع الدولي هناك، وقال: "يتعين أن يكون لدى المواطنين والمواطنات في روسيا إمكانية الحصول على حقوقهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

يُذكر أن عقوبات فُرضت على روسيا عام 2014 عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وتوقفت موسكو منذ عام 2017 عن تسديد رسوم عضويتها في المجلس.

ودعا ماس إلى تطوير آلية في المستقبل لفرض عقوبات وفقا للوائح على دولة تابعة لمجلس أوروبا عند ارتكابها مخالفات، مضيفا أن موسكو مدعوة من جهتها للإسهام على نحو بناء في هذا الحل التوافقي، وقال: "سنواصل تذكير روسيا بالتزاماتها التي انضمت بها إلى مجلس أوروبا، والتي من بينها سرعة استئناف تسديد رسوم العضوية الروسية، ومراعاة المعايير الملزمة بها وفقا لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي".

وكرد فعل على العودة المثيرة للجدل لروسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هدد الوفد الأوكراني اليوم بتعليق نشاطه داخل كافة اللجان. وكتب مدير الوفد الأوكراني، فلاديمير أرييف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أعضاء الوفد سيعودون إلى كييف لمطالبة البرلمان الأوكراني بالموافقة على هذه الخطوة.