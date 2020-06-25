مرتضى: نناشد رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الأندية الرافضة لعودة الدوري

ناشد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع مع الأندية الرافضة لعودة بطولة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه:" أناشد رئيس الوزراء المحترم مصطفى مدبولي بالجلوس مع الأندية الرافضة لاستئناف الدوري وعددهم 13 ناد".

وأضاف:" الجلسة التي نسعى لعقدها مع رئيس الوزراء الهدف منها سماع الأسباب التي تستند عليها برفضنا جميعا لعودة الدوري، وذلك مثلما فعل مع قطاع السياحة والمقاولات وغيرها".

وكان مجلس إدارة الزمالك، أعلن بشكل رسمي رفضه استكمال بطولة الدوري، ورفضه ايضًا منح الأهلي اللقب، متمسكا بعدد من الأسباب لصعوبة خوض الفريق مباريات الدور الثاني من المسابقة.

جدير بالذكر أن رئاسة الوزراء، كانت قد أعلنت عن حزمة من القرارات للتعايش مع فيروس كورونا بالفترة المقبلة، والتي كان أبرزها عودة النشاط الرياضي من ضمنها بطولة الدوري العام، وفتح الأندية والصالات الرياضية.