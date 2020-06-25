سنغافورة تلغي 140 تأشيرة عمل بسبب انتهاك إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت وزارة القوة العاملة السنغافورية، اليوم الخميس، إلغاء 140 تأشيرة دخول للبلاد من أجل العمل بسبب انتهاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن البقاء في المنزل أو الحجر الصحي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم منع كل هؤلاء العمال من العمل في سنغافورة بشكل نهائي.

ومن بين أصحاب التأشيرات التي تم إلغاؤها 42 شخصا تم إلغاء تأشيراتهم بسبب مخالفة قواعد البقاء في المنزل أو أوامر الحجر الصحي، في حين تم إلغاء تأشيرة 98 شخصا بسبب انتهاء القواعد أثناء تناول الطعام أو الشراء أو التجمع في الأماكن العامة.

كانت السلطات السنغافورية قد أمرت في مايو الماضي العديد من المطاعم في أحد الأحياء الشعبية التي يسكن فيها عمال أجانب، بوقف بيع الخمور بنظام الوجبات الجاهزة (تيك أواي) بعد أن انتهك بعض الأجانب قواعد التباعد الاجتماعي خارج أماكن الإقامة.