وقعت شركة قسطلي للاستثمار العقاري اكبر عقد حوالة إصدار سندات توريق لخمس سنوات مع المجموعة المالية هيرمس ، شركة الخدمات المالية الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، كمستشار مالي أوحد وذلك في صفقة تصل الي 1.8مليار جنية، وذلك مع شركتين من اكبر الشركات العقارية في مصر .

وتعد شركة قسطلي واحدة من الشركات الواعدة التي تعمل في السوق العقاري المصري ولديها استثمارات مختلفة في العديد من المشروعات العقارية الكبرى وحققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل الكفاءة التشغيلية لفريق العمل وتوفيرها لباقة متكاملة من الحلول المبتكرة التي ساهمت في تنشيط السوق العقاري بمصر منذ نشأتها

وتعكس قيمة الصفقة الموقف الاقتصادي القوي للشركتين خاصة في ظل مساهمة هذا الإصدار في إنعاش سوق العقار في مصر وتعزيز أوضاع الشركات المجتمعة في العقد بصفة خاصة، ومن المتوقع أن يشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين نظرًا للسجل الحافل للأداء التشغيلي بكلتا الشركتين.

ويأتي هذا الإصدار في أعقاب قيام المجموعة المالية هيرميس بإتمام العديد من صفقات إصدار وترتيب الدين، وهو ما ساهم في تنشيط سوق أدوات الدين وعزز من قدرة الشركات على البحث عن حلول تمويل غير مصرفي خلال الفترة الحالية للوقوف على أفضل طرق تمويل المشروعات للشركات القائمة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات كل شركة.

يذكر أن شركة قسطلي قد بدأت في تعيين شركة التصنيف الائتماني والمستشار القانوني والمراجع المالي للطرح وسيتم الإعلان عن كافة المستشارين خلال الأيام القليلة القادمة، والجدير بالذكر أن الشركة ستتقدم لهيئة الرقابة المالية للموافقة علي الإصدار خلال أربعة أشهر تقريبًا