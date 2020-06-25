قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الحكومة الخاصة بإعادة النشاط الاقتصادي خاصة للاشطة التي كانت مغلقة تماما مثل المقاهي والكافيهات والمطاعم والصالات، تعتبر مكسبا اقتصاديا يجيب الحفاظ عليه.

وأضاف في تصريحات للشروق، أن هذه القرات تعتبر إنسانية من الدرجة الأولى لأنها ستعيد أكثر من 3.5 مليون عامل للعمل مرة أخرى، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين والتجار الحفاظ على هذا المكسب ويجب أن يساعد الشعب في تنفيذ هذه القرارت بشكل جيد.

وأوضح أن الحكومة قامت بعمل موائمة بين نارين؛ اقتصاد يتعرض لخسائر فادحة ومرض ينتشر بشكل كبير وليس له مصل ناحج حتى الآن، على حد وصفه.

وحذر الفيرومي، في الوقت نفسه أصحاب المطاعم والمقاهي من تجاوز الأعداد المقررة حتي لا تضطر الحكومة إلى العودة للحظر مرة أخرى.

وأشاد محمد إمبابى، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، بقرارات الحكومة بإعادة فتح المطاعم والمقاهى بطاقة عمل 25%، ووضع شروطا للعودة للعمل بداية من السبت المقبل، مؤكدا أنها ستعيد الحياة لقطاع كبير من العاملين يصل عددهم إلى 3.5 مليون مواطن متوقفين عن العمل.

وقال إن المحلات ستلتزم بالعمل وفقا للآليات المقررة، لأن هناك تعليمات مشددة علي ضروروة التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إمبابى الى أن عودة العمل ستعود بالنفع على الكثير منها المصانع التى تعرض منتجاتها على تلك الأماكن المتوقفة وبالتالى الاستفادة ستعم على الكثير وليس أصحاب المطاعم والمقاهى فقط.

وأضاف أن المواطن يجب أن يكون رقيبا على نفسه وعلى غيره بمعنى أن عودة الحياة يجب أن يكون للمواطن دورا فيها بمعنى أنه يبتعد عن المطاعم أو المقاهى المزدحمة، وأن يراعى المسافات الآمنة حفاظا عليه على أسرته، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة لن يتمكن من الرقابة على جميع الأماكن.