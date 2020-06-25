بدأت دار الشروق، اليوم الخميس، في الترويج للرواية القادمة للكاتب والسيناريست الشاب أحمد مراد، وذلك في إطار خططتها التسويقية للإعلان عن العمل الروائي القادم.

ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صورة لغلاف يعلوه علامة استفهام، واسم المؤلف ودار الشروق، دون الإشارة إلى اسم العمل، مصاحبة الصورة بتعليق: «أحمد مراد.. دار الشروق.. قريبًا».

وتتعاون «دار الشروق» مع أحمد مراد، الحاصل على جائزة الدولة فى التفوق فرع الآداب، منذ صدور روايته الأولى عام 2007؛ حيث أصدرت جميع أعماله الروائية على النحو التالى: (فيرتيجو عام 2007، وتراب الماس عام 2010، والفيل الأزرق عام 2012، و1919 عام 2014، وأرض الإله عام 2016، وموسم صيد الغزلان عام 2017).

وتحتل روايات أحمد مراد قائمة الأعلى مبيعا، وفازت روايته «الفيل الأزرق» بجائزة القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» العربية عام 2014، قبل أن تتحول إلى عمل سينمائى حقق أيضا نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني، واحتل صدارة شباك التذاكر لفترة طويلة، كما تم وضعه على قائمة الأفلام الأعلى دخلا فى تاريخ السينما المصرية.