جامعة مطروح: 10 أغسطس امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات

أصدر مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس، قرارًا بتحديد موعد بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، بدايةً من 10 أغسطس 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن عدد طلاب الدراسات العليا المقيدين بالكليات المختلفة يبلغ 330 طالبًا وطالبة بالدبلوم العام والخاص وتمهيدي الماجستير والدكتوراة.

وكلف رئيس الجامعة، العمداء، بإعداد الضوابط اللازمة لإجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا، في ضوء ما تمر به البلاد من مواجهة لأزمة كورونا، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا وفقًا لما تراه، على ألا تحتسب فترة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.