 محكمة استئناف فرنسية تأمر شركة دواء المانية بدفع تعويض للمرضى لتغييرها تركيبة دواء دون ابلاغهم - بوابة الشروق
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محكمة استئناف فرنسية تأمر شركة دواء المانية بدفع تعويض للمرضى لتغييرها تركيبة دواء دون ابلاغهم

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
باريس - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 6:49 م
قضت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الخميس، بأن شركة الأدوية الألمانية ميرك لم تبلغ بشكل صحيح المرضى، عندما غيرت تركيبة عقار الغدة الدرقية ليفوثيروكس في عام 2017 ، حسبما قال محامي أصحاب الشكوى.

وأمرت محكمة الاستئناف في ليون الشركة بدفع 1000 يورو (1122 دولار) لكل مريض كتعويض عن الضرر المعنوي للمرضى الذين أقاموا دعوى قضائية بسبب التغيير في تركيبة الدواء، حسبما قال المحامي كريستوف ليجويفيس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المحكمة إنه كان يتعين على شركة ميرك أن تبلغ المستخدمين بتغيير التركيبة - التي تتعلق فقط بالمكونات غير النشطة - على عبوة الدواء ، على حد قول ليجويفيس.

وأضاف فلوران بنصادون المدير القانوني للشركة في فرنسا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ميرك لا تفهم حكم محكمة استئناف ليون وستستأنف أمام محكمة النقض".

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