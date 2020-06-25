عانت حيوانات آكل النمل من الصيد الجائر، لدرجة انقراضها من أحد مواطنها الشهيرة في شرق دولة جنوب إفريقيا، لكن جهود فريق مهتم بالبيئة أعادت الحياة لمجتمعات آكل النمل، بالتزامن مع اتهام تلك الحيوانات بنشر فيروس كورونا المستجد.

ويقول راي ينسن، مدير فريق عمل حيوانات آكل النمل الإفريقية لموقع "مونجباي"، إن صيد تلك الحيوانات بسبب الطب الصيني المستغل للكرياتين في جلود تلك الحيوانات، يعد السبب الأول لتراجع أعدادها.

ويضيف ينسن، أنه وفريقه خلال عقد مضى عملوا على إنقاذ آكل النمل من أيدي المهربين وإعادة تأهيلها، ليتم إطلاق أول دفعة منها في البرية عام 2019.

ويتابع ينسن، أنه تم إطلاق 7 حيوانات من أصل 43 تم إنقاذها العام الماضي.

ويشرح ينسن، أن آكل النمل يمر بمرحلتين بعد الإنقاذ، أولهما تشمل فترة علاجية بالمضادات الحيوية للأمراض التي يرجح التقاطه لها أثناء احتكاكه بمختلف الحيوانات خلال عملية التهريب.

وبحسب ينسن، إذا عبر الحيوان المرحلة الأولى يتم إعادة تأهيله للثانية عبر توفير الغذاء والراحة الكاملة له في حظائر خاصة، مع تدريب يومي على التعايش في الغابة لمدة 6 ساعات يوميا.

ويقول سايمون نيلر، مدير حديقة فيندا حيث أطلقت الحيوانات، إن 5 منها بحالة جيدة للغاية؛ ماعدا اثنين، نفق أحدهما بافتراس تمساح له، والآخر بأحد الأمراض.

ويقوم الفريق بتتبع الحيوانات بواسطة آلية تحديد المواقع بالأقمار الصناعية وأطواق التعقب بالموجات الرادياوية.

يذكر أن السلطات في الدول الإفريقية حرزت العام الماضي وحده 90 ألف طن من جلود 150 ألف حيوان آكل نمل بحوزة المهربين.