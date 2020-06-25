أبو تريكة: صلاح لاعب عالمي تجاوز مرحلة التقييم

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، تجاوز مرحلة التقييم، مشيرا إلى أنه لاعب عالمي.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على كريستال بالاس برباعية، حيث استطاع الفرعون إحراز هدف وصناعة مثله، ليصبح الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري بـ86 نقطة، ويحتاج لنقطة وحيدة من المباراة المقبلة للتتويج بالدوري أو تعثر السيتي أمام تشيلسي يهدي الريدز اللقب أيضا.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«صلاح تجاوز مرحلة التقييم وكان (وحشنا لعبه ووحشنا لعب ليفربول الممتع)».

وخلال تحليل أبو تريكة لهدف صلاح قال:«فابينهو فتح لنفسه زاوية تمرير مع تحرك ممتاز لصلاح، وهو أمام المرمى (مابيتكهربش) هادئ وهذ ميزة المهاجم يجب أن يكون هادئا، ويكون قراره عكس قرار حارس المرمى».

وأضاف:«90 أو 95 % من قرارته بالمباراة صحيحة، لا يوجد بها تردد، كما أنه مرر لماني بقدمه اليمني بدقة رائعة».

وأتم:«قرارت لاعب عالمي، الناس لا تقوله (أصله موسم وبالحظ أو موسمين) هذا لاعب عالمي، ويحضر بشكل جيد لقراراته في الثلث الأخير من الملعب».