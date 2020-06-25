وزير الخارجية: الوقت قد طال ولا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية بخصوص سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائمًا كانت سباقة إلى الرغبة في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت ذلك في العديد من المرات، والتي كان آخرها التوقيع بالأحرف الأولى على مفاوضات واشنطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن مصر تستمر ساعية في خلق الفرصة أمام انطلاقة في العلاقات بين مصر والسودان وإثيوبيا، مستطردًا: «الوقت قد طال ولا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية خاصة وأننا تجاوزنا كثير من الأمور».

وتابع أنه إذا صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية الحقيقة بين أطراف التفاوض، فسيكون هناك مزيد من الفرصة للتوصل إلى حل.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كانا راعيين لمرحلة هامة من مفاوضات سد النهضة، وهو ما أتاح للولايات المتحدة أن تكون قريبة من الموقف وتقترب من وجهات النظر وتقيم مواقف الأطراف الثلاث، موضحًا أن حديثه الهاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو تناول التطور الخاص بأزمة سد النهضة في مجلس الأمن، فضلًا عن تقدير المرونة التي أبدتها مصر والرغبة السياسية في الوصول لاتفاق.

ولفت إلى أن بومبيو أبلغه أن الولايات المتحدة ستظل قريبة من الأمر وستظل ساعية للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، إضافة إلى توظيف قدراتها وإمكانياتها لتشجيع الأطراف للوصول لاتفاق.

وبحث سامح شكري، وزير الخارجية، عبر الهاتف اليوم مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.