اليابان تؤكد أنها تراقب أنشطة الصين «المثيرة للقلق» في مياه متنازع عليها

أعرب وزير الدفاع الياباني اليوم الخميس عن قلقه بشأن الأنشطة "المثيرة للقلق" التي تقوم بها الصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي وعلى الحدود الصينية الهندية وفي هونج كونج.



وقال الوزير تارو كونو في "نادي المراسلين الأجانب" في طوكيو إنه "من الواضح أن الصين تحاول تغيير الوضع القائم من جانب واحد في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وعلى الحدود الهندية وفي هونج كونج".



وقال إن "طائراتنا المقاتلة تتواجه مع الطائرات الصينية (فوق بحر الصين الشرقي) كل يوم تقريبا، وأحيانا أكثر من مرة ... وسفنهم المدججة بالسلاح تحاول انتهاك مياهنا الإقليمية" بالقرب من مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.



وتزعم كل من الصين وتايوان بأحقيتها في السيادة على جزر سينكاكو التي تديرها اليابان.



وكان كونو كشف أمس الأول الثلاثاء أنه يعتقد أن غواصة تم اكتشافها مؤخرا بالقرب من جزر بجنوب غرب اليابان تابعة للصين.