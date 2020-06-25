بومبيو يضغط من أجل تشكيل موقف موحد مناهض للصين عبر الأطلسي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه قبل اقتراحا بالدخول في حوار مع أوروبا بشأن الصين، لكنه شدد على أنه يتطلع لموقف موحد وأكثر صرامة عبر الأطلسي بشأن التحديات التي تفرضها بكين.



وفي كلمته أمام منتدى صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة اليوم الخميس، حذر بومبيو من "تهديد يشكله الحزب الشيوعي الصيني" على القيم الديمقراطية، داعيا أوروبا إلى التوصل لموقف مشترك مع واشنطن لحماية الحريات الليبرالية.



وفي إطار كلمته، التي تأتي في أعقاب دعوة من ممثل السياسة الخارجية الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء حوار بشأن الصين، اتهم بومبيو بكين بالانخراط في أعمال تجسس تجاري وانتهاج ممارسات تجارية غير نزيهة.



وقال بومبيو: "يسرق الصينيون الكثير من الأسرار الألمانية، والمواطنون الألمان في وضع سيئ جراء ذلك".



وأضاف: "لدى الأوروبيين ما يكفي من حوافز للقيام على وجه الدقة بما تقوم به الولايات المتحدة، وهو حماية شعوبهم، وتطلب من الصين /المعاملة بالمثل/".



ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، بواقع حوالي 10 آلاف جندي. وقد يذهب بعضهم إلى بولندا، في حين سيعود الآخرون إلى بلادهم.



وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تواصل اعتبار روسيا تهديدا، لكنه شدد على أنه يتعين على أوروبا أن تنفق المزيد للدفاع عن نفسها، حيث أن الولايات المتحدة تقوم بتحويل موارد لمواجهة الصين.



وانتقد بومبيو برلين لعدم وفائها بنفقات الدفاع المستهدفة والتي تبلغ 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، وأيضا لإقامتها روابط جديدة في مجال الطاقة مع موسكو، قائلا إن ذلك يشير إلى أن ألمانيا لا تأخذ التحديات القادمة من روسيا على محمل الجد.